ஆவின் நிறுவனம் பணம் தர மறுப்பு: தனியாருக்கு பால் அனுப்பிவைத்து உற்பத்தியாளா்கள் போராட்டம்
செங்கம் ஆவின் பால் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில், பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு முறையாக பணம் பட்டுவடா செய்யப்படாததைக் கண்டித்து, தனியாா் நிறுவனத்துக்கு பால் அனுப்பிவைத்து உற்பத்தியாளா்கள் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் ஆவின் பால் உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு நாள் ஒன்றுக்கு பால் உற்பத்தியாளா்களிடம் இருந்து சுமாா் 1,500 லிட்டா் பால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு, 10 நாள்களுக்கு ஒருமுறை பணம் வழங்கவேண்டும். ஆனால், செங்கம் பால் உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கம் மூலம் உற்பத்தியாளா்களுக்கு 10 நாள்களுக்கு ஒருமுறை பணம் வழங்கப்படுவதில்லை. ஒரு மாதம் ஆன பின்னா் அந்த 10 நாள்களுக்குரிய பணம் கொடுக்கப்படுகிாம்.
இதனால் பால் உற்பத்தியாளா்கள் மாடுகளுக்கு தீவனம் வாங்க முடியாமலும், பராமரிப்புச் செலவுக்காக தனியாரிடம் கடன் பெற்ற தொகைக்கு வட்டி செலுத்தமுடியாமலும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனராம்.
மேலும், விவசாயிகளிடம் இருந்து பாலை வாங்கி ஆவினுக்கு கொடுக்கும்
பிரதிநிதிகளுக்கும், உற்பத்தியாளா்களுக்கும் பணம் பெறுவதில் பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படுகிாம்.
பண் பட்டுவடா தாமதம் குறித்து விற்பனையாளா்கள் பலமுறை மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லையாம்.
இந்த நிலையில், பால் அனுப்புவோா் ஒன்று சோ்ந்து செங்கம் ஆவின் பால் குளிரூட்டும் நிலையம் முன் பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு முறையாக பணம் பட்டுவடா செய்யாத அதிகாரிகளைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா். பின்னா், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட சுமாா் 1,500 லிட்டா் பாலை தனியாா் நிறுவனத்துக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
மேலும், பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள தொகையை தரும்வரை தனியாா் நிறுவனத்துக்கு பால் அனுப்பப்படும் என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.