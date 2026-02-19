திருவண்ணாமலையில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிராம உதவியாளா்கள் வேலை நிறுத்த காத்திருப்பு போராட்டம்
திருவண்ணாமலை வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிராம உதவியாளா்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா். திருவண்ணாமலை வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தமிழ்நாடு வருவாய் கிராம ஊழியா் சங்கத்தின் சாா்பில் கிராம உதவியாளா்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநில அமைப்பாளா் கே.பெருமாள் தலைமையில் காத்திருப்பு போராட்டம் தொடங்கியது. இதில் மாவட்ட தலைவா் கே.ரமணன், வட்ட தலைவா் ஜி.கஜேந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். வட்ட செயலாளா் எஸ்.ரவி அனைவரையும் வரவேற்றாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட தமிழ்நாடு வருவாய் துறை அலுவலா் சங்க மாவட்ட இணை செயலாளா் (நகரபுறம்) ஏ.உதயகுமாா் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.சிறப்பு பணி பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடன் இயற்ற வேண்டும், கிராம உதவியாளா்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட காலமுறை ஊதியம் உடனடியாக வழஙகிட வேண்டும், டிஏபிஎஸ் திட்டத்தில் கிராம உதவியாளா்கள் முழுமையான பயன்களை பெறுவதை அரசு உறுதி செய்திட வேண்டும், பணியில் மரணமடையும் கிராம உதவியாளா்களின் வாரிசுகளுக்கு கல்வி தகுதியின் அடிப்படையில் உரிய பணியிடமட் வழங்கிட வேண்டும். அனைத்து பணியிடங்களையும் நிரந்தர அடிப்படையில் நிரப்பிட வேண்டும். பொதுமக்களுக்கான பணியை சிறப்பாக மேற்கொள்ள வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை துறையில் அனைத்து பணியிடங்களையும் காலமுறை ஊதியத்தில் நிரப்பிட வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் மூலம் தோ்வு செய்யப்படும் கிராமநிருவாக அலுவலா்களின் கல்வி தகுதியை பட்டப்படிப்பாக நிா்ணயம் செய்திட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த காத்திருப் போராட்டத்தில் கிராம உதவியாளா்கள் 200க்கும் மேற்பட்டோா் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்த போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு நில அளவை ஒன்றிப்பு மாவட்ட தலைவா் தரணிவாசன், தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலா் சங்க வட்ட கிளை துணை தலைவா் கே.மணிகண்டன் மற்றும் தோழமை சங்கத்தை சோ்ந்த நிா்வாகிகள் போராட்டத்தை வாழ்த்தி பேசினா். முடிவில் வட்ட கிளை பொருளாளா் இ.கருணாநிதி நன்றி கூறினாா்.
படச்செய்தி.
திருவண்ணாமலை தாலுக்கா அலுவலக வளாகத்தில் தமிழ்நாடு வருவாய் கிராம ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தை தமிழ்நாடு வருவாய் அலுவலா்கள் சங்க மாவட்ட இணை செயலாளா் ஏ.உதயகுமாா் துவக்கிவைத்தாா்.