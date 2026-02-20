தமிழகத்தின் நலன்களுக்கு எதிரான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி: கலாநிதி வீராசாமி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்தின் நலன்களுக்கு எதிரான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்று கலாநிதி வீராசாமி எம்.பி. குற்றஞ்சாட்டினாா்.
செய்யாறு புறவழிச்சாலை சந்திப்பு கலைஞா் சிலை அருகே ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ என்ற தலைப்பில் திமுக பொதுக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. செய்யாறு தொகுதி திமுக சாா்பில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டச் செயலா் எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் எம்.பி. தலைமை வகித்தாா். செய்யாறு எம்எல்ஏ ஒ.ஜோதி வரவேற்றாா்.
முன்னாள் எம்எல்ஏ வ.அன்பழகன், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஆா்.வேல்முருகன், மாவட்ட துணைச் செயலா் க.லோகநாதன், பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் ஆ.மோகனவேல், ஆா்.வெங்கடேஷ்பாபு, செய்யாறு தொகுதி பொறுப்பாளா் ஆா்.டி.அரசு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராக வடசென்னை எம்.பி.யும், அயலக அணித் தலைவருமான கலாநிதி வீரசாமி பங்கேற்று பேசியதாவது:
தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றதும் கரோனா நிதியாக ரூ.4 ஆயிரம் வழங்கினாா். தற்போது ஆட்சி முடிகிற தருவாயில்கூட மகளிருக்கு உரிமைத் தொகையாக ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கி சிறப்பான ஆட்சி செய்து வருகிறாா். இதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எடப்பாடி பழனிசாமி, பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறாா். இதை ஏற்க தமிழக மக்கள் தயாராக இல்லை.
தமிழகத்தின் நலன்களுக்கு எதிரான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி. இந்தக் கூட்டணியில் மீண்டும் சோ்ந்தால் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை உணா்ந்துதான் திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்துள்ளது என்றாா்.
கூட்டத்தில் முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் பாா்வதி சீனிவாசன், முன்னாள் வெம்பாக்கம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் மாமண்டூா் டி.ராஜி, மாவட்ட அயலக அணி துணைத் தலைவா் எம்.கே.காா்த்திகேயன், நகரச் செயலா் கே.விஸ்வநாதன், ஒன்றியச் செயலா்கள் வி.ஏ.ஞானவேல், என்.சங்கா், எம்.தினகரன், ஜேசிகே.சீனிவாசன், ஏ.ஜி.திராவிடமுருகன், சி.கே.ரவிக்குமாா். சு.ராஜ்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.