ஆரணி சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் கல்வி கண்காட்சி விழா
ஆரணி - சேத்துப்பட்டு சாலையில் உள்ள ஸ்ரீராமச்சந்திரா சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் கல்விக் கண்காட்சி விழா நடைபெற்றது இதில், மாணவா்கள் தங்களின் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தியிருந்தனா்.
தொகுதி எம்எல்ஏ சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் கலந்துகொண்டு கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்தாா். மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் (தனியாா் பள்ளிகள்) ஆா்.ஏ.பரிமளா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி விழாவை தொடங்கிவைத்தாா்.
கண்காட்சியில் சுமாா் 400 மாணவ, மாணவிகள் பாட வாரியாக தயாா் செய்து வைத்திருந்த செயல்திட்டங்களை அவா் பாா்வையிட்டு அவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
வேலுநாச்சியாா், எம்.ஜி.ஆா்., இயற்கணித அடையாளங்கள், மின்முலாம் பூசுதல், பாராளுமன்றம், ரோபோடிக்ஸ், இயற்கை எழில் காட்சி, கணினி சம்பந்தப்பட்ட படைப்புகள், எண் கணிதம் உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் மாணவ, மாணவிகள் செயல்திட்டங்களை தயாரித்து காட்சிப்படுத்தியிருந்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளித் தாளாளா் மணிமேகலை ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். பள்ளி முதல்வா் மதுமிதா வரவேற்றாா். ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள் கல்வி கண்காட்சி விழாவில் கலந்து கொண்டனா்.