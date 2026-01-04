கண்ணமங்கலத்தில் அதிமுகவினா் திண்ணை பிரசாரம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியை அடுத்த கண்ணமங்கலம் பேரூராட்சியில் அதிமுக சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திண்ணை பிரசாரம் நடைபெற்றது.
மத்திய மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை சாா்பில், 47-ஆவது வாரமாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் பேரவை மாவட்டச் செயலா் பாரி பி.பாபு தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலா் திருமால் வரவேற்றாா்.
முன்னாள் அமைச்சரும், தொகுதி எம்எல்ஏவுமான சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன், மத்திய மாவட்ட அதிமுக செயலா் எல்.ஜெயசுதா ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்து கொண்டனா்.
அதிமுக ஆட்சியின்போது செயல்படுத்தப்பட்ட மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்த துண்டு பிரசுரங்களை வீதி வீதியாகச் சென்றும், டீ கடை, காய்கறி கடை, பழக் கடை, மளிகைக் கடை, பேருந்து நிறுத்த பயணிகள் ஆகியோரிடம் வழங்கினா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட துணைச் செயலா் சேவூா் ஜெ.சம்பத், ஆரணி ஒன்றியச் செயலா் ஜெயபிரகாஷ், போளூா் ஒன்றியச் செயலா் விமல், ஆரணி நகரச் செயலா் அசோக்குமாா், ஜெயலலிதா பேரவை ஒன்றியச் செயலா் செந்தில், பேரவை மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் கே.டி.குமாா், பாலச்சந்திரன், மாவட்ட மாணவரணி துணைச் செயலா் மாருதி ராஜி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.