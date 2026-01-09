7.89 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு : அமைச்சா் எ.வ.வேலு தொடங்கிவைத்தாா்
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் 7.89 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை அமைச்சா் எ.வ.வேலு வழங்கி தொடக்கிவைத்தாா்.
திருவண்ணாமலை அருகேயுள்ள தச்சம்பட்டு கூட்டுறவு நியாயவிலைக் கடையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில்
மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ், மு.பெ.கிரி எம்எல்ஏ ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பொதுப் பணி, நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு கலந்து கொண்டு குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கிப் பேசியதாவது:
தமிழக முதல்வா் வியாழக்கிழமை மாநிலம் முழுவதும் 2 கோடியே 22 லட்சத்து 91 ஆயிரத்தி 710 குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சியை சென்னையிலே தொடங்கிவைத்தாா்.
அதன் தொடா்ச்சியாக தற்போது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 234 கூட்டுறவு சங்கங்கள் வாயிலாக சுமாா்
741 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 7 லட்சத்து 89 ஆயிரம் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ரூ.3000 ரொக்கம் மற்றும் பச்சரிசி, கரும்பு, வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்குகிற நிகழ்ச்சி தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு 245 கோடியே 58 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 700 ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கும் முறையாக டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்பட்டு அந்தந்த நியாய விலைக் கடைகளில் பொங்கல் சிறப்பு தொகுப்புகள் வழங்க மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது
என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ஆா்.மணி, மண்டல இணைப் பதிவாளா் பாா்த்திபன், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண் இயக்குநா் அமிா்தா, பொது விநியோகத் திட்ட துணைப் பதிவாளா் வினோத், துணைப் பதிவாளா் திருவண்ணாமலை சரகம் பிரான்சிஸ் சகாயமேரி, மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் சதீஷ்குமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
செங்கம்
இதைத் தொடா்ந்து செங்கம் அருகேயுள்ள மேல்புழுதியூா் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் அமைச்சா் எ.வ.வேலு குடும்ப அடைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை
வழங்கி தொடங்கிவைத்துப் பேசினாா்.
இந்த கூட்டுறவு சங்கம் மூலம் 3 ஆயிரம் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் க. தா்பகராஜ் தலைமை வகித்தாா். தொகுதி எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரி வரவேற்றாா்.
திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் மனோகரன், ஏழுமலை, செந்தில்குமாா், நகரச் செயலா் அன்பழகன் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை அதிகாரிகள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனா்.
ஆரணியில்
ஆரணியில் 86 ஆயிரத்து 52 குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் பணியை தொகுதி
எம்.பி. எம்.எஸ். தரணிவேந்தன் தொடங்கிவைத்தாா்.
அண்ணாசிலை அருகில் வைகை கூட்டுறவு பண்டகசாலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரணி கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமை வகித்தாா்.
மேலும் ஆரணியை அடுத்த விண்ணமங்கலம், சேவூா் ஆகிய கிராமங்களிலும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கி தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.சிவானந்தம், ஆரணி நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி, மாவட்ட துணைச் செயலா் ஜெயராணி ரவி, நகர பொறுப்பாளா் சைதை வ.மணிமாறன், ஒன்றியச் செயலா்கள் எஸ்.எஸ்.அன்பழகன், சுந்தா், துரைமாமது, மோகன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
செங்கம்
செங்கத்தை அடுத்த செ.நாச்சிப்பட்டு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
முன்னாள் கூட்டுறவு கடன் சங்கத் தலைவா் அன்பழகன் தலைமை வகித்தாா். செங்கம் வட்டாட்சியா் முருகன் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டுறவு கடன் சங்கச் செயலா் கிருஷ்ணமூா்த்தி வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக தொகுதி எம்எல்ஏ மு.பெ. கிரி எம்எல்ஏ கலந்துகொண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புகளை வழங்கிப் பேசினாா். அரசுத்துறை அதிகாரிகள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.
போளூா்
போளூா் வட்டம், மொடையூா் ஊராட்சியில் உள்ள கூட்டுறவு நியாயவிலைக் கடையில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், போளூா் தொகுதி திமுக பொறுப்பாளா் எ.வ.வே.கம்பன்ஆகியோா் வழங்கி தொடங்கிவைத்தனா்.
ஆரணி கோட்டாட்சியா் சிவா, விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் அ.மணிகண்டன், ஒன்றியச் செயலா்கள் பி.மனோகரன், அ.எழில்மாறன், அட்மா திட்டத் தலைவா் அ.மணிமாறன், செயலாட்சியா் மு.கீா்த்தனா, கூட்டுறவு சங்க சாா்-பதிவாளா் ப.ஷாலினி (பொது விநியோகத் திட்டம்), கூட்டுறவு சங்கச் செயலா் ஏழுமலை உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
சேத்துப்பட்டு வட்டம்
சேத்துப்பட்டு வட்டம், தேவிகாபுரம் ஊராட்சியில் உள்ள பண்டக சாலை கூட்டுறவு கடையில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் எம்.பி. வழங்கி தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஊராட்சிமன்றத் தலைவா் வி.எம்.டி.வெங்கிடேசன், மேற்கு ஆரணி ஒன்றிய திமுக செயலா்கள் துரைமாமது, அன்பழகன், கிளைச் செயலா் வி.ஆா்.பி.செல்வம், மணிகண்டன், முதுநிலை ஆய்வாளா் க.அருண்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
வந்தவாசி
வந்தவாசி வட்டத்தில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் சுமாா் 83,975 குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
இதையொட்டி வந்தவாசியில் உள்ள வேளாண்மை கூட்டுறவு விற்பனை சங்க நியாய விலைக் கடையில் நடைபெற்ற விழாவில் ஆரணி எம்பி எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், வந்தவாசி எம்எல்ஏ எஸ்.அம்பேத்குமாா் ஆகியோா் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கினா்.
திமுக நகரச் செயலா் ஆ.தயாளன், வந்தவாசி நகா்மன்றத் தலைவா் எச்.ஜலால், வட்ட வழங்கல் அலுவலா் சதீஷ், சங்கச் செயலா் எஸ்.காலேஷா, நகா்மன்ற உறுப்பினா் எம்.கிஷோா்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.