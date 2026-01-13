வட்டார வள மையம், நூலகத்தில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், புதுப்பாளையம் வட்டார வள மையம் மற்றும் செய்யாற்றை அடுத்த பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகத்தில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா செவ்வாய்க்கிழமை சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
புதுப்பாளையம் வட்டார வள மையத்தில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. புதிய பானையில் பெங்கல் வைத்து வழிபட்டனா்.
வட்டார வள மைய மேற்பாா்வையாளா் சின்னராஜ் தலைமையில் ஆசிரியா் பயிற்றுநா்கள் புத்தாடை அணிந்து பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்றனா். பின்னா் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் ஆறுமுகம், புதுப்பாளையம் மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் காந்திமதி உள்ளிட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவக்ள் கலந்து கொண்டனா். ஆசிரியா் சம்பத் நன்றி கூறினாா்.
செய்யாறு
செய்யாற்றை அடுத்த பெருங்கட்டூா் கிராமத்தில் உள்ள ஊா்புற நூலகத்தில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா செவ்வாய்கிழமைக் கொண்டாடப்பட்டது.
அசனமாபேட்டை அக்னி சிறகுகள் அரிமா சங்கம் மற்றும் பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகம் இணைந்து சமத்துவப் பொங்கல் விழாவை நடத்தினா்.
அக்னி சிறகுகள் அமைப்பின் அரிமா சங்கத் தலைவா் டி.ஜி.கணேசன் தலைமை வகித்தாா். நூலகப் புரவலா் சாலை குப்புசாமி, அரிமா சங்க துணைத் தலைவா் பி.பாபு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். நல்நூலகா் ஜா.தமீம் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக செய்யாறு நகர அரிமா சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் மா. சிவானந்தம் கலந்து கொண்டாா். நூலக புரவலா்கள் பழனி, தமிழ்ச்செல்வி, மாரிமுத்து ரேவதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
செய்யாறை அடுத்த பெருங்கட்டூா் கிராமத்தில் உள்ள ஊா்புற நூலகத்தில் சமத்துவ பொங்கல் விழா செவ்வாய்கிழமைக் கொண்டாடப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கம் வட்டம் பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகத்தில், அசனமாபேட்டை அக்னி சிறகுகள் அரிமா சங்கம் மற்றும் பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகம் இணைந்து சமத்துவ பொங்கல் விழாவினைக் கொண்டாடினா்.
ஊா்புற நூலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு அசனமாபேட்டை அக்னி சிறகுகள் அமைப்பினந் அரிமா சங்க தலைவா் டி.ஜி.கணேசன் தலைமைத் தாங்கினாா். நூலகப் புரவலா் சாலை குப்புசாமி, அரிமா சங்கத் துணைத் தலைவா் பி.பாபு , ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.நல்நூலகா் ஜா.தமீம் அனைவரையும் வரவேற்றாா்.
இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக செய்யாறு நகர அரிமா சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் மா. சிவானந்தம் முன்னிலையில் சமத்துலவ பொங்கலை வைத்துக் கொண்டாடினா். அப்போது சமத்துவ பொங்கலின் சிறப்புக் குறித்து தெரிவித்தாா்.