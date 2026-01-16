ஏரியில் மூழ்கி தந்தை, இரு மகன்கள் உயிரிழப்பு: நீச்சல் தெரியாததால் விபரீதம்
செய்யாறு அருகே மீன் பிடிக்கச் சென்ற தந்தை, தனது இரு மகன்களுடன் ஏரியில் மூழ்கி உயிரிழந்தனா். நீச்சல் தெரியாததால் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், நாயந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தங்கராஜ் (36). இவா், சென்னையில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா்.
இவா், பொங்கல் பண்டிகைக்காக சொந்தக் கிராமமான நாயந்தாங்கல் கிராமத்திற்கு குடும்பத்தோடு வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், தங்கராஜ், தனது மகன்களான ராஜேஷ் (7), லத்தீஷ் (5 ) ஆகியோருடன் வெள்ளிக்கிழமை கிராம ஏரியில் மீன் பிடிக்கச் சென்றுள்ளாா் . மூவருக்கும் நீச்சல் தெரியாதாம்.
ஏரியில் மீன் பிடிக்கச் சென்றவா்கள் நீண்ட நேரமாகியும் வீட்டிற்கு வராததால் தங்கராஜின் மனைவி திவ்யபாரதி மூவரையும் தேடிச் சென்றுள்ளாா். அப்போது, மூவரும்
ஏரி நீரில் மூழ்கிய நிலையில் மிதந்துக் கொண்டு இருந்ததைக் கண்டு கூச்சலிட்டாா். உடனே கிராம மக்கள் விரைந்து வந்து மூவரின் உடல்களையும் மீட்டனா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து திவ்யபாரதி அளித்த புகாரின் பேரில், மோரணம் போலீஸாா், மூவரின் உடல்களை கைப்பற்றி, கூறாய்வுக்காக செய்யாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு உள்ளனா்.