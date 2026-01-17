நாளை திருவோத்துாா் ஸ்ரீவேதபுரீஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ கொடியேற்றம்
செய்யாறு திருவோத்தூா் பாலகுஜாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ வேதபுரீஸ்வரா் கோயிலில் பத்து நாள் ரத சப்தமி பிரம்மோற்சவ விழா வருகிற திங்கள்கிழமை (ஜன.19) தொடங்குகிறது.
ரத சப்தமியை முன்னிட்டு, ஜன. 17-ஆம் தேதி காலை கிராம தேவதை காங்கியம்மன் சிம்ம வாகன சேவை பேட்டை வலமும், 18-ஆம் தேதி காலை விநாயகா் மூஷிக வாகன உற்சவம் வீதி உலாவும் நடைபெறுகிறது.
ரத சப்தமி பிரம்மோற்சவ முதல் நாள் விழாவில் ஜன.19-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு கொடியேற்றம், பகலில் கேடய உற்சவம், இரவு கற்பக விருட்சம், காமதேனு பஞ்ச மூா்த்திகள் புறப்பாடுடன் விழா தொடங்குகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து ஜன.20-ஆம் தேதி இரவு சந்திரபிரபை உற்சவம், 21-ஆம் தேதி பூதவாகன சேவையும், 22-ஆம் தேதி இரவு பெரிய நாக வாகன சேவையும், 23-ஆம் தேதி இரவு பெரிய ரிஷப வாகன புறப்பாடும், 24-ஆம் தேதி காலை அறுபத்தி மூவா் புறப்பாடும், இரவு அம்மன் தோட்ட உற்சவம் திருக்கல்யாண யானை வாகன சேவை என நடைபெறுகிறது.
தோ் திருவிழா
ஜன.25-ஆம் தேதி அதிகாலை தோ்த் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. அன்று சிறப்பு விருந்தினராக செய்யாறு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. ஒ.ஜோதி பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தொடங்கி வைக்கிறாா்.
தொடா்ந்து, ஜன.26-ஆம் தேதி இரவு குதிரை வாகன சேவையும், 27-ஆம் தேதி பகல் பிட்சாடனா் உற்சவம் வாகன பேட்டை வலம், இரவு அதிகார நந்தி சேவை, 28-ஆம் தேதி பகல் நடராஜா் உற்சவம் வீதி உலா, மாலை 3 மணி தீா்த்தவாரி, இரவு 8 மணிக்கு கொடி இறக்குதல், 10 மணி ராவணேஸ்வரா் திருக்கயிலாய சேவை நடைபெறவுள்ளன.
திருவிழா நாள்களில் தினமும் மாலை சமயத் தொண்டு மன்றம் சாா்பில் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை செயல் அலுவலா் அரிகரன் மற்றும் உற்சவ உபயதாரா்கள் செய்து வருகின்றனா்.