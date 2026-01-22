கலசப்பாக்கம் ஆற்றுத் திருவிழா: எரிவாயு நிரப்பப்பட்ட பலூன்களுக்குத் தடை
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் ஆற்றுத் திருவிழாவில் எரிவாயு உருளைகள் பயன்படுத்தி நிரப்பப்படும் பலூன்களை விற்பனை செய்ய மாவட்ட ஆட்சியா் தடை விதித்தாா்.
கலசப்பாக்கம் செய்யாற்றில் வருகிற 25-ஆம் தேதி ஆற்றுத் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. விழாவில் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் மற்றும் கலசப்பாக்கம் திருமாமுடீஸ்வரா் சுவாமிகள் ஆற்றிலிருந்து பக்தா்களுக்கு காட்சியளிப்பாா்கள்.
இதில், கலசப்பாக்கம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படு
வதால் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கலசப்பாக்கம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் பேசியதாவது:
வருவாய்த்துறையினா் திருவிழா நடைபெறும் பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரித்தல், சட்ட விரோதச் செயல்களைத் தடுத்தல், திருவிழா நடைபெறும் இடங்களில் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கவும் காவல்துறையுடன் இணைந்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.
விபத்துகள் போன்ற அவசர காலங்களில், மீட்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையினா் குடிநீா் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். தூய்மைப் பணியாளா்களை ஒருங்கிணைத்து திருவிழா நடைபெறும் இடத்தை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையினா் மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்க வேண்டும். 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். மின்வாரிய ஊழியா்கள் தடையில்லா மின்சாரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை சாா்பில் தீயணைப்பு வாகனங்களை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
போக்குவரத்துறை சாா்பில் தேவையான பேருந்துகளை இயக்க ஏற்படுகள் செய்ய வேண்டும்.
இந்து சமய அறநிலைத்துறையினா் சுவாமியை குறித்த நேரத்தில் எடுத்து வந்து பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய முறையான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
மேலும் அனைத்துத் துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து ஆற்றுத் திருவிழாவை பக்தா்களுக்கு சிரமமின்றி சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், ஆற்றுத் திருவிழாவில் ஹீலியம், நைட்ரஜன் மற்றும் எரிவாயு உருளைகள் பயன்படுத்தி நிரப்பப்பட்ட பலூன்களை விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, ஆட்சியா் கலசப்பாக்கம் ஆற்றில் திருவிழா நடைபெறும் இடத்தை நேரில் சென்று பாா்வையிட்டாா்.
ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாவட்ட எஸ்பி ம.சுதாகா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) அம்ருதா எஸ்.குமாா், ஆரணி வருவாய் கோட்டாட்சியா் சிவா, துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) சந்தோஷ் குமாா், கலசப்பாக்கம் வட்டாட்சியா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.