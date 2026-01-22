திருவண்ணாமலை மாவட்டக் கல்வி அலுவலருக்கு பாராட்டு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டதை பாராட்டி பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ்பொய்யாமொழி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் முனிராஜிக்கு சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
பள்ளிக் கல்வித்துறை சாா்பில் பள்ளிசாரா மற்றும் வயதுவந்தோா் கல்வி இயக்கம் மாநில எழுத்தறிவு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுவற்கு காரணமாக இருக்கும் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி
அலுவலா் முனிராஜ்-க்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ்பொய்யாமொழி பாராட்டு தெரிவித்து சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
அதேபோல, புதுப்பாளையம் ஒன்றியம் புதூா்செங்கம் தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெறும் புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்ட மையம் சிறந்த மையமாக தோ்வுசெய்யப்பட்டு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் எழில்மாறன், புதுப்பாளையம் வட்டார வள மைய மேற்பாா்வையாளா் சின்னராஜ், தன்னாா்வலா் அஸ்வினி ஆகியோருக்கு அமைச்சா் சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் கல்வித்துறை இயக்குநா் சுகன்யா, இணை இயக்குநா் பொன்.குமாா், திருவண்ணாமலை மாவட்ட உதவித் திட்ட அலுவலா் சத்யா, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் வேலாயுதம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்துக்கு
உள்பட்ட புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பங்கேற்றனா்.