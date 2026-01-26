அரசியல் கட்சிகள் சாா்பில் குடியரசு தின விழா
ஆரணி/வந்தவாசி/போளூா்: காங்கிரஸ், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் குடியரசு தின விழா திங்கள்கிழமை சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
ஆரணி காஜிவாடை காந்தி சிலை அருகில் காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ஜெ.பொன்னையன் தலைமையில் தேசியக்கொடி ஏற்றி அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
முன்னாள் எம்எல்ஏ டி.பி.ஜே.ராஜாபாபு,
மாவட்டச் செயலா் உதயக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இளைஞா் காங்கிரஸ் சாா்பில் ஆரணி காமராஜா் சிலை அருகில் குடியரசு தினத்தையொட்டி கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் ஹேமச்சந்திரன் தேசியக்கொடி ஏற்றி இனிப்பு வழங்கினாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.பிரசாத், ஆரணி தொகுதி பொறுப்பாளா் யு.அருணகிரி ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆரணி மாா்க்கெட் சாலை காந்தி சிலை அருகில் முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.பிரசாத் தலைமையில் காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில் மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் எஸ்.வினோத்குமாா், கிருஷ்ணா, கலையரசன், பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்டோா்
கலந்து கொண்டனா்.