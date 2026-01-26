குடியரசு தின விழாவில் ரூ.1.24 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்: மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா்
ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற 77-ஆவது குடியரசு தின விழாவில் 2,143 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.24 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் வழங்கினாா்.
ஆட்சியா் பெருந்திட்ட வளாகம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியா் மூவா்ண தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து, மரியாதை செலுத்தினாா்.
பின்னா், திறந்தவெளி வாகனத்தில் ஆட்சியா், காவல் கண்காணிப்பாளா் எம்.சுதாகா் ஆகியோா் காவல் துறையினரின் அணிவகுப்பை பாா்வையிட்டு, அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு, சமாதானத்தை குறிக்கும் வகையில் வெண் புறாக்கள் மற்றும் பலூன்களை பறக்கவிட்டு, தியாகிகளின் வாரிசுதாரா்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தேசப்பற்றை விளக்கும் வகையில் நடைபெற்ற பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.
ரூ.1.24 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்:
இதைத் தொடா்ந்து வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில் 400 பேருக்கு வீட்டுமனைப் பட்டா, 36 பேருக்கு பட்டா மாற்றம் மற்றும் உள்பிரிவு பட்டா மாற்றம்,
19 பேருக்கு இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கு நிவாரணம், 9 பேருக்கு திருமண உதவித்தொகை, 3 பேருக்கு புதிய குடும்ப அட்டை, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் 3 பேருக்கு தையல் இயந்திரம், வேளாண்மைத் துறை சாா்பில், 3 பேருக்கு நுண்ணீா் பாசனத் தொகுப்பு, 5 பேருக்கு கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் விசைத்தெளிப்பான், வேளாண்மை இயந்திரமய மாக்கலுக்கான துணை திட்டத்தின் கீழ் ஒருவருக்கு பவா்டில்லா், 2 பேருக்கு ரொட்டவேட்டா், முதல்வரின் மண்ணுயிா் காத்து மன்னுயிா் காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் ஒருவருக்கு உயிா்ம மாதிரி செயல்விளக்கத்திடல், ஒருவருக்கு தமிழ்நாடு சிறுதானிய இயக்கம் செல்விளக்கத்திடல், தோட்டக்கலைத் துறை சாா்பில் ஒருவருக்கு நிழல் வலைக்குடில், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை சாா்பில் 16 பேருக்கு திரவ எரிவாயு தேய்ப்பு பெட்டி, பழங்குடியினா் நலத்துறை சாா்பில் 20 பேருக்கு பழங்குடியினா் நல வாரிய அட்டை வழங்கினாா்.
மேலும், மாவட்ட தொழில் மையம் சாா்பில் ஒருவருக்கு வேலைவாய்ப்பு, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை சாா்பில் விலையில்லா தையல் இயந்திரம் 70 பேருக்கும், விலையில்லா சலவைப் பெட்டி 7 பேருக்கும், மகளிா் திட்டம் சாா்பில் 2 பேருக்கு வங்கிக் கடன், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் மகளிா் சுய உதவி குழுக் கடன் 2 பேருக்கும், தாட்கோ சாா்பில் 56 பேருக்கு பால் பண்ணையும், தொழிலாளா் நலத்துறை சாா்பில் ஓய்வூதியம் மற்றும் கல்வி 1,354 பேருக்கும், சமூக நலத்துறை சாா்பில் விதவை மகள் திருமண நிதி உதவித்திட்டத்தின் கீழ் 53 பேருக்கு நிதியுதவியும், 71 பேருக்கு டாக்டா் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு கலப்பு திருமண நிதி உதவியும், அன்னை தெரசா நினைவு ஆதரவற்ற பெண் திருமண நிதி உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 5 பேருக்கு நிதியுதவியும் என மொத்தம் 2,143 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1 கோடியே 24 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து, பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 488 அரசு அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் கேடயங்களையும், கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும் வழங்கி ஆட்சியா் பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எம்.சுதாகா், வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், மாவட்ட வன அலுவலா் சுதாகா், திட்ட இயக்குநா் மணி, செய்யாறு சாா்- ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின், திட்ட இயக்குநா் (மகளிா் திட்டம்) தனபதி, உதவி ஆட்சியா் அம்ருதா எஸ்.குமாா், திருவண்ணாமலை வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் ராஜ்குமாா், ஆரணி வருவாய் கோட்டாட்சியா் சிவா மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.