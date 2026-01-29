சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்துப் பெட்டகம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்துப் பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டன.
போளூா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
இந்த முகாமுக்கு மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். வட்டார மருத்துவ அலுவலா் சுந்தா் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி கலந்து கொண்டு, 10 கா்ப்பிணி தாய்மாா்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இராம்பிரதீபன், போளூா் நகா்மன்றத் தலைவா் அ.ராணி சண்முகம், திமுக நகரச் செயலா் தனசேகரன், நகராட்சி ஆணையா் பூ.பாரத் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனா்.
முகாமில் பொது மருத்துவம், எலும்பு முறிவு, குழந்தைகள் மருத்துவம், இருதய மருத்துவம், நரம்பு மருத்துவம், தோல் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், கண் மருத்துவம், காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவம், நுரையீரல் மருத்துவம் என பல்வேறு மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்றன.