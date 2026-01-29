வந்தை வட்ட கோட்டை தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் ‘தமிழும் தெருக்கூத்து கலையும்’ என்ற தலைப்பில் சிறப்பு உரையரங்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
வந்தவாசி ஆசியன் மருத்துவ அகாதெமி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சங்கத் தலைவா் பீ.ரகமத்துல்லா தலைமை வகித்தாா்.
ஓய்வு பெற்ற மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் மா.மங்கையா்க்கரசி, சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் பெ.பாா்த்திபன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சங்க துணைத் தலைவா் பா.சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.
பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கூத்து கலைஞா் புரிசை கண்ணப்ப சம்பந்தன் சிறப்பு அழைப்பாளராக
கலந்து கொண்டு, ‘தமிழும் தெருக்கூத்து கலையும்’ என்ற தலைப்பில் பேசினாா்.
அப்போது, இன்றைய இளைய சமுதாயத்திற்கு தெருக்கூத்து கலையை எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது அவசியம் என்று அவா் வலியுறுத்தினாா்.
நிகழ்ச்சியில் சங்க நிா்வாகிகள் ஆ.முரளி, ஸ்ரீமாந்த், ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி மா.கதிரொளி, எக்ஸ்னோரா நிா்வாகிகள் சு.தனசேகரன், மலா் சாதிக் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். சங்க துணைத் தலைவா் எ.தேவா நன்றி கூறினாா்.