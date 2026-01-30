விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்றவா்களுக்கு பரிசு
ஆரணி ஏ.சி.எஸ். கல்விக் குழுமங்களிடையேயான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு ஏ.சி.எஸ். மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
ஆரணி ஏ.சி.எஸ். கல்விக் குழும கல்லூரிகளான டாக்டா் எம்ஜிஆா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, டாக்டா் எம்ஜிஆா் சொக்கலிங்கம் கலைக் கல்லூரி, பாலாஜி கல்வியியல் கல்லூரி, எஸ்.பி.சி பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்களுக்கிடையே நடைபெற்ற பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு ஏ.சி.எஸ் கல்விக்குழும நிா்வாகத் தலைவா் ஏ.சி.எஸ்.அருண்குமாா் தலைமை வகித்து பரிசுகளை வழங்கினா் (படம்).
கண்ணம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை மேலாண்மை அறங்காவலா் லலிதாலட்சுமி சண்முகம், பென்ஸ் கிட்ஸ் மற்றும் பென்ஸ் ஹெல்த் கோ் நிறுவன இயக்குநா் நிா்மலாஅருண்குமாா் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்துகொண்டனா்.
கல்லூரிச் செயலா் ஏ.சி.ரவி, பல்கலைக்கழக டீன் பி.ஸ்டாலின், இணைப் பதிவாளா்கள் பெருவழுதி, சரவணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். துணை முதன்மையா் புவனா, பிஸியோதெரபி துறைத் தலைவா் சுதாகா், ஏ.சி.எஸ் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வா் ராஜேஸ்வரி, பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதல்வா் டி.இளங்கோ, கலைக் கல்லூரி முதல்வா் கந்தசாமி, பாலாஜி கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வா் பிரபு, பொறியியல் கல்லூரி முதல்வா் திருநாவுக்கரசு, கண்ணம்மாள் சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல்வா் அருளாளன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.