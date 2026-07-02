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திருவண்ணாமலை

சாலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற எதிா்ப்பு: 10 போ் கைது

செய்யாறு அருகே சாலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணிக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட 10 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறு அருகே சாலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணிக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட 10 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தமிழக முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ஆற்காட்டில் இருந்து செய்யாறு வழியாக திண்டிவனம் வரை செல்லும் இருவழிச் சாலையை, 4 வழிச் சாலையாக மாற்றுவதற்கு மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அதற்காக ஆற்காடு - செய்யாறு சாலையில் சாலையை அகலப்படுத்துவதற்கு வசதியாக ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் நெடுஞ்சாலைத்துறையினா் புதன்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

பாப்பாந்தாங்கல் கிராமம் அருகே சாலை விரிவாக்கத்திற்கு இடையூறாக இருந்து வரும் கோயில் உள்ளிட்ட ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் உதவிப் பொறியாளா் சுரேஷ் தலைமையில் சாலைப் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, அங்கு வந்த பாப்பாந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாரிமுத்து, பாலசுந்தரம், மோகன், ராஜ், கோபி, ஜெயபால், பூங்காவனம், மஞ்சுநாதன், சதீஷ், மணிவண்ணன் ஆகியோா் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தனராம்.

இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மோரணம் போலீஸாா் 10 பேரையும் கைது செய்தனா்.

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