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திருவண்ணாமலை

பெண்ணுக்கு ஆபாச சைகை: இளைஞா் கைது

வந்தவாசி அருகே பெண்ணுக்கு ஆபாச சைகை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசி அருகே பெண்ணுக்கு ஆபாச சைகை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வந்தவாசியை அடுத்த சேதராகுப்பம் கிராமத்தில் 55 வயது பெண் ஒருவா் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நிலத்தில் புல் அறுத்துக் கொண்டிருந்துள்ளாா்.

அப்போது அங்கு வந்த இளைஞா் அரைகுறை ஆடையுடன் நின்று கொண்டு அந்தப் பெண்ணைப் பாா்த்து ஆபாச சைகை செய்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அந்தப் பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் வந்தவாசி வடக்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதில், அந்தக் கிராமத்தில் உள்ள கோழிப் பண்ணையில் வேலை செய்யும் வேலூா் மாவட்டம், கே.வி.குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்த அபிஷேக் (21) என்பவா் பெண்ணுக்கு ஆபாச சைகை செய்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து வந்தவாசி வடக்கு போலீஸாா் அபிஷேக்கை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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