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திருவண்ணாமலை

வயிற்று வலி: வெளி மாநிலத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

செய்யாறு அருகே வயிற்று வலி காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த வெளி மாநிலத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

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பலி

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறு அருகே வயிற்று வலி காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த வெளி மாநிலத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம், குண்டா மாவட்டம், துசேவா கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தொழிலாளி சுரேஷ் (40). இவா் கடந்த 2

ஆண்டுகளாக செய்யாறு சிப்காட் பகுதியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளாா்.

இவா் சக தொழிலாளா்களுடன் அருகேயுள்ள செல்லபெரும்புலிமேடு கிராமத்தில் வசித்து வந்துள்ளாா். இந்நிலையில், கடந்த ஜூன் 27-ஆம் தேதி இரவு சுரேஷுக்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது. வலி அதிமாகவே அவரை உடனிருந்தவா்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த தொழிலாளி சுரேஷ் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தூசி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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