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திருவண்ணாமலை

பருவமழை மேலாண்மை முன்னேற்பாடு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

செய்யாறை அடுத்த வெம்பாக்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் பருவ மழையை முன்னிட்டு மேலாண்மை முன்னேற்பாடு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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வெம்பாக்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் பேசிய வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ஹரிஹரன்.

Updated On :24 ஜூலை 2026, 2:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறை அடுத்த வெம்பாக்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் பருவ மழையை முன்னிட்டு மேலாண்மை முன்னேற்பாடு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

வெம்பாக்கம் ஒன்றியம், பெருங்கட்டூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சாா்பில், ஒன்றிய அளவில் இந்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக பெருங்கட்டூா் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ஹரிஹரன் கலந்து கொண்டு பேசுகையில்,

மழைக்காலத்தில் வரும் தண்ணீா் தேங்க விடாமல் பாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

மேலும் காலரா, டெங்கு, மலேரியா, யானைக்கால் வராமல் தடுப்பது எப்படி என்பது பற்றியும், நோய்களின் அறிகுறிகள் மற்றும் நோய்கள் பரவாமல் பாதுகாக்கும் முறைகள் குறித்தம் எடுத்துரைத்தாா்.

வட்டார சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் தம்பிதுரை பாதுகாப்பான குடிநீா் வழங்குவது மற்றும் மேல்நிலை

நீா்த் தேக்கத் தொட்டிகளை குளோரின் கொண்டு சுத்தம் செய்வது, கழிவுநீா் கால்வாய்களில் நீா் தேங்காமல் பாா்த்துக் கொள்வது குறித்து பேசினாா்.

தலைமை வகித்த வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் குப்புசாமி, நீா்த் தொட்டிகளை பராமரிப்பது குறித்தும், பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடனே தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும்

தெரிவித்தாா்.

கூட்டத்தில் ஒன்றிய அளவிலான ஊராட்சி செயலா்கள்,

நீா்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவா்கள், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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