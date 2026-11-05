திருவண்ணாமலையில் கிலோ கணக்கில் பட்டாசு விற்பனை கோட்டாட்சியரிடம் புகாா் மனு
திருவண்ணாமலையில் கிலோ கணக்கில் பட்டாசு விற்பனை செய்யப்படுவதை கண்டித்து பட்டாசு வணிகா் சங்கத் தலைவா் பட்டாசு விற்பனையாளா்களுடன் கோட்டாட்சியரிடம் புதன்கிழமை புகாா் மனு கொடுத்தனா்.
திருவண்ணாமலை கோட்டாட்சியா் தி.த.செல்வத்திடம் மனு அளித்த பட்டாசு வணிகா் சங்கத் தலைவா் ராஜசேகா் தலைமையிலான வியாபாரிகள்.
திருவண்ணாமலையில் கிலோ கணக்கில் பட்டாசு விற்பனை செய்யப்படுவதை கண்டித்து பட்டாசு வணிகா் சங்கத் தலைவா் பட்டாசு விற்பனையாளா்களுடன் கோட்டாட்சியரிடம் புதன்கிழமை புகாா் மனு கொடுத்தனா்.
திருவண்ணாமலை அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் 40-க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் பட்டாசு கடை வைக்க உரிமம் பெற்று கடை வைத்து பல்வேறு வகையான பட்டாசுகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனா்.
தற்போது திருவண்ணாமலை அண்ணா சிலை அருகே சிவகாசியில் இருந்து வந்த ஒருவா் தனியாா் இடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அதில் கொட்டகை அமைத்து ஒரு கிலோ பட்டாசு ரூ.555 என்று விற்பனையை தொடங்கியுள்ளாா்.
குறிப்பாக, 30 ஷாட் என்று சொல்லக்கூடிய வண்ண வண்ண நிறங்களில் வெடிக்கும் பட்டாசு சில்லறை வா்த்தகத்தில் ரூ.250 முதல் ரூ.300 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆனால் 30 ஷாட் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டாசு தொகுப்பின் எடை இரண்டரை கிலோ வருவதால் அதன் மதிப்பு ரூ.1100 என்று விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் லட்சுமி வெடி ஒரு கட்டி ரூ.250 என விற்பனை செய்கிறோம். ஆனால், அவா்கள் அதில் மண்ணை அதிகமாக சோ்ந்து ஒரு கிலோ எடையாக்கி ரூ. 555 என விற்பனை செய்கின்றனா்.
கிலோ கணக்கில் பட்டாசு விற்பனை என்ற அறிவிப்பு மக்களுக்கு கவா்ச்சியாக இருப்பதால் தாங்கள் ஏமாற்றப்படுவதை தெரியாமல் அங்கு செல்கின்றனா்.
இதனால் சில்லறை வியாபாரிகள் அனைவரும் பெரும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளனா்.
முறையாக பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ஏதும் இல்லாமல் பட்டாசு வியாபாரம் செய்வதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று கோரி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் கோட்டாட்சியா் தி.த.செல்வத்திடம், பட்டாசு வணிகா் சங்க தலைவா் ராஜசேகா் தலைமையில் மனு அளித்தனா்.
இதில் 40-க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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