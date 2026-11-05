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புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயிலில் பழைய கொடி மரம் அகற்றும் பணி

ஆரணி புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயிலில் புதிய கொடிமரம் அமைக்க பழைய கொடி மரம் அகற்றும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயிலில் பழைய கொடி மரத்தை அகற்றும் பணியை பாா்வையிட்ட தொகுதி எம்எல்ஏ (அதிமுக)ஜெயசுதா.

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ஆரணி புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயிலில் புதிய கொடிமரம் அமைக்க பழைய கொடி மரம் அகற்றும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

ஸ்ரீபுத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயிலில் உள்ள இரண்டு கொடி மரங்கள் பழுது ஏற்பட்டதால் அவற்றை மாற்றியமைக்க துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வுக்காக விடப்பட்டிருந்தது. அதற்காக மாவட்ட நகை சரி பாா்க்கும் அலுவலா் தா்மராஜ், உதவி ஸ்தபதி சௌந்தர்ராஜன் ஆகியோா் முன்னிலையில் கொடி மரங்களில் உள்ள செப்பு தகடுகள் பிரிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அப்போது, ஆரணி எம்எல்ஏ எல்.ஜெயசுதா, கட்சி நிா்வாகிகளுடன் சென்று கொடி மரம் செப்பு தகடுகள் பிரிக்கும் பணியை பாா்வையிட்டாா்.

கோயில் செயல் அலுவலா் ஹரிகரன், ஆய்வாளா் சத்யா

உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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