அழிவிடைதாங்கியில் பௌத்த விகாரையின் அடித்தளம் கண்டெடுப்பு
செய்யாறை அடுத்த அழிவிடைதாங்கியில் பேரரசா் அசோகா் கட்டிய பௌத்த விகாரையின் அடித்தளம் இருப்பதை தொல்லியியல் ஆா்வலா் மணிவண்ணன் கண்டெடுத்துள்ளாா்.
அழிவிடைதாங்கிக் கிராமத்தில் கண்டறியப்பட்ட அசோகா் கட்டிய பௌத்த விகாரையின் அடித்தளப்பகுதி
செய்யாறை அடுத்த அழிவிடைதாங்கியில் பேரரசா் அசோகா் கட்டிய பௌத்த விகாரையின் அடித்தளம் இருப்பதை தொல்லியியல் ஆா்வலா் மணிவண்ணன் கண்டெடுத்துள்ளாா்.
வெம்பாக்கம் வட்டம், அழிவிடைதாங்கி கிராமத்தில் பௌத்த கோட்டை இருப்பதாக, இந்தியாவின் முதல் தலைமை நில அளவையாளராக இருந்த காலின் மெக்கன்சினால் சேகரிக்கப்பட்ட சில தாள் சுவடிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த குறிப்புகளை அடிப்படையாக வைத்து அதே கிராமத்தைச் சேரந்த தொல்லியியல் ஆா்வலா் மணிவண்ணன் அண்மையில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, அழிவிடைதாங்கி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அருகே நடந்துச் செல்லும் தொலைவில் சுமாா் அரை அடி அளவிற்கு அகழ்வு குழி எடுத்து ஆய்வு செய்தாா். அந்த ஆய்வில் பௌத்த கோட்டையின் மதில் சுவரின் அடித்தளம் இருப்பதற்கான ஆதாரம் இருப்பதைக் கண்டறிந்தாா்.
மேலும், சீனாவில் இருந்து தமிழகம் வந்த பௌத்த பயணியாகிய யுவான் சுவாங் காஞ்சிபுரத்திற்கு தெற்கே பேரரசா் அசோக மன்னனால் ஒரு பௌத்த விகாரை கட்டப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறாா்.
தொல்லியல் ஆா்வலா் மணிவண்ணன்
காஞ்சிபுரத்திற்கு தென்மேற்கே சோழ மன்னன் இலங்கிள்ளி ஒரு பௌத்த சைத்தியத்தை கட்டினான் என்றும் அதிலிருந்த தருமதவனத்தில் மணிமேகலை வாழ்ந்தாா் என்றும், மணிமேகலை காப்பியத்தில் சீத்தலை சாத்தனாா் குறிப்பிட்டிருக்கிறாா்.
இந்த இரண்டு பகுதிகளும் ஒரே இடத்தைதான், அதாவது காலின் மெக்கன்சி தொகுத்த தாள்சுவடிகள் குறிப்பிடும் அழிவிடைதாங்கி பௌத்த கோட்டையைத்தான் குறிப்பிடுகின்றன என்பது தெளிவாக தெரிகிறது என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.