The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சி: மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஆய்வு

செங்கத்தை அடுத்த காஞ்சியில் நடைபெற்ற அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சி முகாமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் முனிராஜ்.

Updated On :

புதுப்பாளையம் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட காஞ்சி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அரசுப் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் ஆசிரியா்களுக்கு இரண்டாம் பருவ புதிய பாடத்திட்ட பயிற்சி முகாம் வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.

இந்தப் பயிற்சி முகாமை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் முனிராஜ் வெள்ளிக்கிழமை திடீரென பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, ஆசிரியா்களிடையே பயிற்சியின் நோக்கம் குறித்து அவா் பேசுகையில், ஆசிரியா்கள் கற்பிக்கும்போது நான்கு படிநிலைகளில் மாணவா்களுக்கு எவ்வாறு பயிற்சியளிப்பது, அவா்களை எப்படி ஆா்வமூட்டுவது என்பது குறித்து தெரிவித்தாா்.

தொடா்ந்து, மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் மலைவாசன் மாணவா்களின் கல்வித்தரம், பாதுகாப்பு குறித்து விளக்கினாா். புதுப்பாளையம் உதவி தொடக்கக் கல்வி அலுவலா்கள் ஷகிலா, ஆறுமுகம், வட்டார வளமைய மேற்பாா்வையாளா் சின்னராஜ், ஆசிரியா் பயிற்றுநா்கள் ஜம்புகுமாா், தண்டாயுதபாணி, இந்துமதி, பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் சுஜாதா உள்ளிட்ட ஆசிரியா்கள் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தஞ்சையில் சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டடம்: முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஆய்வு செய்ய உத்தரவு

தஞ்சையில் சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டடம்: முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஆய்வு செய்ய உத்தரவு

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டரங்கப் பூங்கா திறப்பு

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டரங்கப் பூங்கா திறப்பு

மேனலூா் அரசுப் பள்ளியில் ரூ.3 லட்சத்தில் அறிவு சாா் மையம்: மாவட்ட கல்வி அலுவலா் திறந்துவைத்தாா்

மேனலூா் அரசுப் பள்ளியில் ரூ.3 லட்சத்தில் அறிவு சாா் மையம்: மாவட்ட கல்வி அலுவலா் திறந்துவைத்தாா்

மாநில அளவிலான ஜூடோ போட்டி

மாநில அளவிலான ஜூடோ போட்டி

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam