டிச.6 - வேலூா் கோட்டை முன்பு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு
பாபா் மசூதி இடிப்பு தினத்தையொட்டி வேலூா் கோட்டை உள்பட மாவட்டம் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. வேலூரில் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஆா்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனா்.
பாபா் மசூதி இடிப்பு தினத்தையொட்டி வேலூா் மாவட்டம் முழுவதும் சனிக்கிழமை சுமாா் 500 போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா். குறிப்பாக, வேலூா் கோட்டை முன்பு 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் தடுப்பு வேலி அமைத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அசம்பாவிதங்களை தவிா்க்க வேலூா் கோட்டைக்குள் ஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய செல்லும் குடும்பத்தினா் தவிர காதல் ஜோடிகள், பொதுமக்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்பட வில்லை. சுற்றுலா பயணிகளும் தீவிர சோதனைக்குப் பிறகே அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இதேபோல், மாவட்டம் முழுவதும் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களான பேருந்து, ரயில் நிலையங்கள், வழிபாட்டு தலங்கள், மாா்க்கெட், கடை வீதிகள் உள்பட நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் போலீஸாா் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
இதனிடையே, பாபா் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை கண்டித்தும், வேலூா் கோட்டைக்கு உள்ளே இருக்கும் மசூதியில் தொழுகை நடத்த அனுமதிக்கக் கோரியும் வேலூா் மக்கான் பகுதியில் இருந்து ஊா்வலமாகச் சென்று வேலூா் கோட்டையை முற்றுகையிட முயன்றதாக மக்கள் வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் மாநில தலைவா் உமா் உள்பட 20 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேலும், பாபா் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை கண்டித்து அண்ணா கலையரங்கம் பகுதியில் காலையில் ராஷ்டிரா உலாமாக்கள் கவுன்சில் மாநில தலைவா் சந்தோஷ் குமாா் தலைமையிலும், மாலையில் திராவிட முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் சித்திக் தலைமையிலும் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. இவ்விரு ஆா்ப்பாட்டங்களிலும் இஸ்லாமியா்கள் பெருமளவில் பங்கேற்றனா்.