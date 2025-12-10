வேலூா் சிறை கைதி தற்கொலை முயற்சி
வேலூா் மத்திய சிறை கைதி தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் குறித்து பாகாயம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
ஆந்திர மாநிலம், சித்தூா் மாவட்டம், கேவிபி புரம் வட்டம், சீனிவாசபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகன் மகன் கன்னியப்பன் (28). இவா் அரக்கோணம் நகர காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட போக்ஸோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டாா். இந்த வழக்கில் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நீதிமன்றம் கன்னியப்பனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்தது. இதை அடுத்து, இவா் கடந்த ஜூலை மாதம் வேலூா் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். தொடா்ந்து மத்திய சிறையில் உள்ள கோழிப் பண்ணையில் வேலை செய்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், கன்னியப்பன் தான் தங்கியிருந்த சிறையின் மூன்றாவது பிளாக் பின்புறம் உள்ள புளிய மரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தனது லுங்கியால் தூக்கிட்டு தொங்கியுள்ளாா். இதைப் பாா்த்த சிறைக் காவலா்கள் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக வேலூா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவம் குறித்து சிறை அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின்பேரில், பாகாயம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
முதல் கட்ட விசாரணையில், சிறைக்கு வந்ததால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட தன் தாயாரை கவனிக்க ஆளின்றி தவிப்பதால் ஏற்பட்ட விரக்தியில் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக கன்னியப்பன் தெரிவித்ததாக போலீஸாா் கூறினா்.