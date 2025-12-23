வேலூர்
பெண்ணிடம் கைப்பேசி பறித்த 2 சிறுவா்கள் கைது
வேலூரில் பெண்ணிடம் கைப்பேசி பறித்த 2 சிறுவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூரில் பெண்ணிடம் கைப்பேசி பறித்த 2 சிறுவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் கொணவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் ஷம்ஷாத் பேகம் (51). இவா் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே திங்கள்கிழமை பேருந்துக்காக காத்திருந்தாா். அப்போது அங்கு வந்த 2 சிறுவா்கள், ஷம்ஷாத்பேகத்தின் கைப்பேசியை பறித்துக்கொண்டு தப்பியோடினராம்.
இதுகுறித்து அவா் வேலூா் வடக்கு காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், ஷம்ஷாத்பேகத்திடம் கைப்பேசியை பறித்தது ஆந்திர மாநிலம் கா்னூல் பகுதியைச் சோ்ந்த 16 வயது சிறுவன், ஒடிஸாவைச் சோ்ந்த 14 வயது சிறுவன் என்பது தெரியவந்தது.
அவா்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்து சென்னையிலுள்ள சிறுவா் சீா்திருத்த பள்ளியில் அடைத்தனா்.