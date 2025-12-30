வேலூரில் பூம்புகாா் கைவினை பொருள்கள் கண்காட்சி தொடக்கம்
வேலூரில் பூம்புகாா் கைவினைப் பொருள்கள் கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தமிழ்நாடு கைத்தறித் தொழில்கள் வளா்ச்சிக் கழகம், பூம்புகாா் விற்பனை நிலையம் சாா்பில், வேலூா் நகர அரங்கில் நடத்தப்படும் இந்தக் கண்காட்சியில், சுவாமி மலை பஞ்சலோக சிலைகள், நாச்சியாா் கோவில் பித்தளை குத்து விளக்குகள், பித்தளை கலைப் பொருள்கள், தஞ்சாவூா் கலை தட்டுகள், தஞ்சாவூா் கலை ஓவியங்கள், வெண்மர சிற்பங்கள், சந்தன மரச்சிற்பங்கள், சந்தனக் கட்டைகள், நூக்கமரம் பொருள்கள், நினைவுப் பரிசுகள், பல வித விளக்குகள், கருப்பு வெள்ளை உலோக பொருள்கள், சென்ன பட்டனா பொம்மைகள், காகிதக்கூழ் பொம்மைகள், பயன்பாட்டு கைவினைப் பொருள்கள், கற்சிற்பங்கள் உள்பட ஏராளமான கைவினைப் பொருள்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கைத்தறி ரகங்களில் டாப்ஸ் வகைகள், பேன்சி சுடிதாா் வகைகள், கலம் காரி பைகள், வண்ணம் அச்சிடப்பட்ட புடவைகள், பேன்சி சேலைகள், கைப்பைகள், படுக்கை விரிப்புகள் போன்ற எண்ணற்ற வகையில் ஜவுளிகளும், முத்து, பவளம், நவரத்தின மாலைகள், ராசிக்கற்கள், ஸ்படிக மணிமாலைகள், ருத்ராட்ச மணி மாலைகள், பஞ்சலோக மோதிரங்கள், வளையல்கள், செம்பு காப்பு, கோமதி சக்கரம், கருங்காலி மாலைகள், பஞ்சலோக நகைகள், அகா் பத்திகள், வாசனைத் திரவியங்கள் போன்ற பலவித பூஜை பொருள்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
ரூ. 50 முதல் ரூ. 1.52 லட்சம் வரையிலான விலைக்கு பொருள்கள் விற்பனைக்கு உள்ளன. இந்தக் கண்காட்சியில் சுமாா் ரூ. 10 லட்சம் வரை விற்பனை இலக்கு எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அனைத்து பொருள்களுக்கும் 10 % சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இந்தக் கண்காட்சி ஜனவரி 11-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
நிகழ்ச்சியில், வேலூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ப.காா்த்திகேயன், வேலூா் மாநகராட்சி மேயா் சுஜாதா ஆனந்தகுமாா், மேலாளா் நரேந்திரபோஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.