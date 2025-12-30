2,000 குடும்பகளை பாதிக்கும் சிப்காட் அமைத்து என்ன பயன்? விவசாயிகள் வாக்குவாதம்
காட்பாடி வட்டத்தில் 5 ஊராட்சிகளில் சுமாா் 2,000 குடும்பங்களை பாதிக்கும் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைத்து என்ன பயன்? எனக் கேட்டு வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் வாக்குவாதம் செய்தனா்.
வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் செவ்வா ய்க்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், காட்பாடி வட்டம் மகிமண்டலம், மேல்பாடி, இளையநல்லூா், ஸ்ரீபாதநல்லலூா், தேம்பள்ளி ஆகிய 5 ஊராட்சிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் பங்கேற்று சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைப்பதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அவா்கள் கூறியது: சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைக்க சுமாா் 2,500 ஏக்கா் நிலங்களை கையகப்படுத்த விளை நிலங்கள், வீடுகளை அளவீடு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே, இந்த ஊராட்சிகளில் பவா்கிரீட் மூலம் உயா்மின்கோபுரங்கள் அமைக்க சுமாா் 1,700 ஏக்கா் நிலங்களும், சென்னை - பெங்களூரு விரைவுச்சாலை திட்டத்துக்கு சுமாா் 3,700 ஏக்கா் நிலங்களும் கையகப்படுத்தப்பட்டு, பல குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்துள்ளனா். தற்போது சிப்காட் அமைக்க மேலும் நிலங்களை கையகப்படுத்துவதன் மூலம் சுமாா் 2,000 விவசாய குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழக்க நேரிடும்.
சிப்காட் அமைப்பது தொடா்பாக இந்த ஊராட்சிகளில் மக்கள் கருத்து அறியாமலேயே நிலங்கள் கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. எனவே, காட்பாடி வட்டத்தில் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் சிப்காட் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். 2 ஆயிரம் குடும்பங்களை வெளியேற்றி நிா்கதியாக்கி விட்டு சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைப்பதால் என்ன பயன்? என்றனா்.
இதுதொடா்பாக ாட்சியரிடம் மனுக்கள் அளித்தனா். மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியா், இக்கோரிக்கைகள் குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என்றாா்.
விவசாயிகள் மேலும் கூறியதாவது :
குடியாத்தம் அடுத்த உள்ளி - சிங்கல்பாடி அருகே கூடாநகா் ஏரி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி நீா்வரத்து கால்வாய்களை தூா்வார வேண்டும்.
சிங்கல்பாடி பகுதியில் கால்நடை பராமரிப்பு மையம் அமைக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம். எனினும், இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. விரைவில் சிங்கல்பாடி பகுதியில் கால்நடை பராமரிப்பு மையம் அமைக்க வேண்டும். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக வன விலங்குகளால் ஏற்படும் பயிா் சேதத்தின் அளவு குறைந்தபாடில்லை. இதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
அதற்கு பதிலளித்த ஆட்சியா், விவசாயிகளின் குறைகள் மீது விரைவாக தீா்வுகாண வேண்டும் என்று அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வன அலுவலா் அசோக் குமாா், வேளாண் இணை இயக்குநா் ஸ்டீபன் ஜெ யக்குமாா், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாஸ்கரன், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் திருகுணஐயப்பதுரை, மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இணைப்பதிவாளா் ராமதாஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.