வேலூர்
மதுபானக் கடையின் சுவரில் துளையிட்டு பாட்டில்கள் திருட்டு
போ்ணாம்பட்டு அருகே டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையின் பின்பக்க சுவரில் துளையிட்டு மது பாட்டில்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
ஏரிகுத்தி கிராமத்தில் அரசு மதுபானக் கடை இயங்கி வருகிறது. சனிக்கிழமை நள்ளிரவு மா்ம நபா்கள் கடையின் பின்பக்க சுவரை துளையிட்டு சுமாா் ரூ.10,000 மதிப்புள்ள 50- மதுபாட்டில்களை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.
இதுகுறித்து கடையின் மேற்பாா்வையாளா் வேல்முருகன், விற்பனையாளா் பால்ராஜ் ஆகியோா் கொடுத்த புகாரின்பேரில் போ்ணாம்பட்டு போலீஸாா் அங்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.