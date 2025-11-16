பிகாா் தோ்தல் வெற்றி போலி மதச்சாா்பின்மைக்கு பாடம்: இந்திய குடியரசு கட்சி
பிகாா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் இண்டி கூட்டணியின் போலி மதச்சாா்பின்மைக்கு கிடைத்த பாடம் என்று இந்திய குடியரசு கட்சியின் மாநில தலைவா் செ.கு.தமிழரசன் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து, அவா் வேலூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: பிகாா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி மதச்சாா்பின்மை சக்திகளுக்கு, குறிப்பாக போலி மதச்சாா்பின்மைக்கு கிடைத்த ஒரு பாடமாகும். ஏனென்றால், பிகாரில் பெரும்பாலான தலித் மக்கள் வாக்குகள், பாஜக கூட்டணிக்கு சென்றுள்ளது.
இனிமேலாவது நாடு முழுவதும் மதச்சாா்பின்மை கொள்கையில் உறுதி கொண்டுள்ள சக்திகள் ஒன்றிணைந்து சிறுபான்மையினா், தலித் மக்களுக்கான பிரச்னைகளை புரிந்துகொண்டு, அவற்றுக்கு பேச்சளவில் மட்டும் இல்லாமல், முழுமையாக தீா்வுகாண முன்வர வேண்டும்.
தமிழகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இவை குறித்து திமுக, அதிமுக உள்பட பல்வேறு கட்சிகளும் மாறி மாறி கருத்து தெரிவித்து வருகின்றன. அதேசமயம், தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் துணைத் தலைவா், துணை மேயா் பொறுப்புகளில் தலித் மக்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று 10 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்தும் தமிழக அரசோ, தமிழக தோ்தல் ஆணையமோ இதுவரை செயல்படுத்தவில்லை. இதனால், தலித் மக்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் மறுக்கப்படுகிறது. இது சமூக அநீதியாகும்.
வடமாநிலங்களில் இருந்து கூலிவேலைக்காக தமிழகம் நோக்கி வருபவா்களில் 90 சதவீதம் போ் தலித் மக்கள்தான். அவா்களும் இந்திய குடிமக்கள் என்பதால் அவா்களுக்கு வாக்குரிமையை மறுக்க முடியாது. தேவைப்பட்டால் 5 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் குடியிருப்பவராக இருக்க வேண்டும் என வரையறை நிா்ணயித்துக் கொள்ளலாம்.
அதைவிடுத்து வாக்கு உரிமையே தரக்கூடாது எனக்கூற யாருக்கும் உரிமை இல்லை. மேலும், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணிகள் குறுகிய காலத்தில் செய்ய முடியாது என்பதை ஏற்கிறோம். ஆனால், சீா்திருத்தமே கூடாது என்பதே ஏற்க முடியாது என்றாா்.
கட்சியின் வேலூா் மாவட்ட தலைவா் தலித்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.