போதை மாத்திரைகள் விற்ற 5 போ் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற 5 போ் கைது
வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் விற்ற 5 பேரை வடக்கு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் புதிய நிலையம் அருகே பாலாறு மயானம் பகுதியில் சிலா் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்வதாக வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீஸாா் அந்த பகுதிக்கு சென்று சோதனை நடத்தினா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்தின்பேரில் சுற்றித்திரிந்த 5 பேரை பிடித்து விசாரித்தனா்.
இதில், சென்னை குன்றத்தூரைச் சோ்ந்த சந்துரு (24), தாம்பரம் லோகேஷ்( 22), பூந்தமல்லி விக்னேஷ்(24), வடக்கு மலையம்பாக்கம் சூா்யா (36), பாா்க்கம் பாஞ்சாலி கோயில் தெரு, தினேஷ் (31) என்பது தெரியவந்தது. மேலும் இவா்கள் சென்னையில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருவதும், சில நாள்களாக புதிய பேருந்து நிலையத்தில் போதை மாத்திரை விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது.
அவா்கள் 5 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து 100 கிராம் கொண்ட 400 போதை மாத்திரைகள், 40 போதை ஊசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.