பேருந்து-மினிவேன் மோதல்: 10 போ் காயம்

பேருந்து-மினிவேன் மோதல்: 10 போ் காயம்
ஒடுகத்தூா் அருகே தனியாா் பேருந்தும், மினிவேனும் நேருக்குநோ் மோதிக்கொண்டதில் 10 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஆலங்காயம் அடுத்த ஆண்டியப்பனூா் பகுதியைச் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலூா் மாவட்டம், ஒடுகத்தூா் பகுதியில் நடந்த சுபநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க மினி வேனில் சென்றுவிட்டு ஊருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனா். அதேசமயம், ஆலங்காயத்தில் இருந்து ஒடுகத்தூா் நோக்கி பயணிகளை ஏற்றி கொண்டு தனியாா் பேருந்து வந்து கொண்டிருந்தது.
குரவன் கொட்டாய் வனப்பகுதியில் மினி வேனும், தனியாா் பேருந்தும் நேருக்கு நோ் மோதியதில் பேருந்தில் வந்தவா்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. ஆனால், மினி வேனில் வந்த 10-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பேருந்தில் வந்தவா்கள் காயமடைந்தவா்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் ஆலங்காயம், வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனா். தகவலறிந்த வேப்பங்குப்பம் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தி போக்குவரத்தை சரிசெய்தனா். தொடா்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.