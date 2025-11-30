ஏரியில் சிக்கிய யானை மீட்பு

குடியாத்தம் அருகே ஆந்திர மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ள ஏரியில்சேற்றில் சிக்கிய யானை பொக்லைன் இயந்திரம் மற்றும் கும்கி யானைகள் துணையுடன் மீட்கப்பட்டது.
குடியாத்தம் ஒன்றியம், பரதராமியை அடுத்த டி.பி.பாளையம் கிராமம் அருகே தமிழக எல்லையிலிருந்து சுமாா் 1- கி.மீ தூரத்தில், ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள குட்டா ஏரியில் காலில் காயமடைந்த நிலையில் 6- வயது மதிக்கத்தக்க பெண் யானை ஒன்று சேற்றில் சிக்கிய நிலையில் இருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிய வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கொடுத்த தகவலின்பேரில் ஆந்திர மாநில வனத் துறையினா்அங்கு சென்று யானையை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா். அதற்காக 2- கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு, பொக்லைன் இயந்திரம் உதவியுடன் பல மணி நேர போராட்டத்துக்குப்பின் யானை ஏரியிலிருந்து மீட்கப்பட்டது.
மீட்கப்பட்ட யானைக்கு காலில் காயம் இருந்ததையடுத்து அதற்கு சிகிச்சை அளிக்க பலமநோ் யானைகள் சரணாலயத்துக்கு வனத்துறையினா் அழைத்துச் சென்றனா்.