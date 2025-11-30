மதுவிலக்கு இந்தியாவின் தேசிய கொள்கையாக இருக்க வேண்டும்: தொல். திருமாவளவன்
மதுவிலக்கு இந்தியாவின் தேசிய கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் பேசினாா்.
தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது, சீதக்காதி அறக்கட்டளை விருது பெற்ற கவிஞா் அப்துல் காதருக்கு பாராட்டு விழா வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. தமிழியக்கம் உள்பட 22 அமைப்புகள் இணைந்து நடத்திய விழாவில், சிறப்பு விருந்தினராக தொல். திருமாவளவன் பங்கேற்று பேசியது -
தமிழ்ச் சமூகம் சாதீயக் கூறுகளால் சிதறுண்டு கிடக்கக் கூடாது. அவா்களைச் சிதைக்கிற அரசியல் இங்கு வேரூன்றி விடக் கூடாது என்ற கவலையுடன் அதற்குரிய ஆற்றலாளா்களைத் தோ்வு செய்து பொறுப்புணா்வுடன் விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தமிழியக்கத்தை நடத்தி வருகிறாா். தவிர, தமிழகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய வடஆற்காடு, தென்ஆற்காடு மாவட்டங்களில் உள்ள பிள்ளைகள்அனைவரையும் உயா்கல்வி கற்றவா்களாக வளா்த்தெடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு செயல் திட்டத்தையும் வரையறுத்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறாா்.
அப்படிப்பட்ட பொறுப்புணா்வு உள்ள தலைமையுடன் பேராசிரியா் அப்துல் காதா் இணைந்து பணியாற்றுவது பெருமை அளிக்கிறது. அப்துல்காதா் பேசும்போது இந்தச் சமூகம் வெறும் நட்சத்திர ஈா்ப்புக்குள் போய் சீரழிந்து, சிதைந்து விடக்கூடாது என்கிற கவலையை வெளிப்படுத்தினாா். எந்த உழைப்புமின்றி, எந்தப் பங்களிப்பும் இல்லாமல், எந்தத் தியாகமும் செய்யாமல், வெறும் நட்சத்திரக் கவா்ச்சி எனும் ஈா்ப்பின் அடிப்படையில், இந்த மக்களையும், நாட்டை ஆள நினைப்பது எத்தகைய கேடினை விளைவிக்கும் என்ற கவலைதான் அதுவாகும். இதுதான்அறிவாா்ந்த ஆளுமையின் வெளிப்பாடாகும்.
அவா் மதுவிலக்குக் கொள்கையில் காந்தியுடன் உடன்படுகிறாா். ரூபாய் நோட்டுகளில் காந்தியின் படத்தை அச்சிடக்கூடியவா்கள், நாடு முழுவதும் மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று காந்தியின் கோட்பாட்டை மறந்து விட்டனா். மதுவிலக்கு என வரும்போது தமிழகத்தை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு பாா்க்கக் கூடாது. மதுவிலக்கு என்பது ஒரு தேசியக் கொள்கையாகவே இருக்க வேண்டும். மத்திய அரசுக்கே இதுதொடா்பாக ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தலைமை வகித்து பேசியது - கவியருவி அப்துல் காதா் மதுரை மாவட்டத்தில் பிறந்திருந்தாலும், வளா்ந்து வாழ்ந்தது வடஆற்காடு மாவட்டத்தில்தான். அவா் தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றாலும், அவரது தமிழ்ப்பணி தமிழியக்கம் மூலம் தொடா்ந்து கொண்டுள்ளது. அப்துல் காதா் தனது கருத்துக்களைத் துணிச்சலுடனும், எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் எடுத்துக்கூறக்கூடியவா். அவா் ஆயிரக்கணக்கான கவிதைகளையும், கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளாா். அவருக்கு தமிழக அரசு கலைமாமணி விருது வழங்கி பாராட்டியுள்ளது என்றாா்.
உயா்கல்வித்துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் பேசியது -
நாட்டிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் லாப நோக்கம் இல்லாமல், சமூக சிந்தனையுடன் நடத்தப்படுகிற ஒரு கல்வி நிறுவனம் விஐடியாகும். விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தொடா்ந்து தமிழ் பணி ஆற்றி வருகிறாா்.
இலக்கிய பேச்சாளா் என்ற தகுதியின் கீழ் தகுதிமிக்க அப்துல் காதருக்கு கலைமாமணி விருதை முதல்வா் ஸ்டாலின் வழங்கினாா். பெரியாா், அண்ணா, கருணாநிதி, அம்பேத்கா் போன்றவா் களால்தான் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது என்றாா்.
விழாவில், வேலூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ப.காா்த்திகேயன், தமிழியக்க துணைச் செயலா் சோலைநாதன், பொருளாளா் வே.பதுமனாா், மாநில செயலா் மு.சுகுமாா், பாராட்டு குழு செயலா் திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.