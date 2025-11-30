திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக வெளியேற வாய்ப்புண்டு: மல்லை சத்யா

திமுக கூட்டணியில் மதில்மேல் பூனையாகத்தான் மதிமுக இருந்து வருகிறது. நிச்சயமாக மதிமுக கூட்டணி மாறுவதற்கான சூழல் உள்ளது என திராவிட வெற்றிக்கழகத் தலைவா் மல்லை சத்யா தெரிவித்தாா்.
தமிழக அரசின் கலைமாமணி, சீதாக்காதி அறக்கட்டளை விருது பெற்ற பேராசிரியா் அப்துல்காதருக்கு பாராட்டு விழா வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் பங்கேற்ற மல்லை சத்யா, பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -
ஆளுநா் மாளிகையை முதல்வா் இல்லம் ஆக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் கோரிக்கை. ஆளுநா்களே தேவை இல்லை என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம். ஆளுநருக்கு பதிலாக அங்கு முதல்வா் வாசம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் கோரிக்கையாகும்.
தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்பதுதான் திராவிட வெற்றி கழகத்தின் நிலைப்பாடாக இருக்கிறது. சிபிஐயை வைத்து தவெகவை மத்திய பாஜக அரசு தங்கள் பக்கம் இழுக்க முயற்சி செய்யக்கூடும் என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை. தவெக தொடா்ச்சியாக அனுபவம் பெற்றாக வேண்டும், தொண்டா்கள் அரசியல்மய படுத்தப்பட வேண்டும், ஜனநாயக படுத்தப்பட வேண்டும்.
வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் திராவிடா் வெற்றிக்கழகம் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைத்தால் நிச்சயமாக போட்டிடுவோம். திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவும் உள்ளது. ஆனால், கூட்டணியில் மதில் மேல் பூனையாகத்தான் மதிமுக எப்போதும் இருக்கிறது. நிச்சயமாக மதிமுக கூட்டணி மாறுவதற்கான சூழல் உள்ளது.
பாஜக கூட்டணி கணக்கே தமிழகத்தில் சரியில்லாதபோது அவா்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்பில்லை. திமுக தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்றாா்.