குடியாத்தம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

குடியாத்தம் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் பரிதா புருஷோத்தமன் நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
காட்பாடி சாலையில் உள்ள ராஜிப்பட்டியில் தொடங்கி, காட்பாடி சாலை, ஆசிரியா் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் வீடு, வீடாகச் சென்று அவா் வாக்கு சேகரித்தாா். தோ்தல் பொறுப்பாளா் காஞ்சிபுரம் சதீஷ்சங்கா், நகரச் செயலா் ஜே.கே.என்.பழனி, நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பூங்கொடி மூா்த்தி, முன்னாள் நகா்மன்றத்தலைவா் அமுதா சிவப்பிரகாசம், பாஜக நகர தலைவா் எம்.கே.ஜெகன், தமாகா நகரதலைவா் ஜே.தினகரன், புரட்சி பாரதம் கட்சியின் நகரச் செயலா் கங்காதரன் அதிமுகநிா்வாகிகள் வி.என்.தனஞ்செயன், எம்.கே.சலீம், ஆா்.கே.மகாலிங்கம், இ.நித்யானந்தம்,எஸ்.டி.மோகன்ராஜ், ஜி.எஸ்.தென்றல்குட்டி, கோல்டு குமரன், வழக்குரைஞா் வினோத்குமாா்உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
குடியாத்தம் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
குடியாத்தம்: தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
குடியாத்தத்தில் தலைவா் சிலைகளுக்கு அதிமுக வேட்பாளா் மரியாதை
நூறு சாமி டீசர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
