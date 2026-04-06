வேலூா் மாவட்டத்தில் இதுவரை உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 2.36 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, ரூ. 1.13 கோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த மாா்ச் 15-ஆம் தேதி மாலை முதல் ஏப். 4-ஆம் தேதி மாலை வரை நடைபெற்ற சோதனைகளின் அடிப்படையில், உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்டதாக மாவட்டம் முழுவதும் ரூ. ஒரு கோடியே 48 லட்சத்து 98 ஆயிரம் ரொக்கம், ரூ. 2.01 லட்சம் மதிப்பில் மதுபானங்கள், ரூ. 32.05 மதிப்பில் போதைப் பொருள்கள், ரூ. 47 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள், ரூ. 5.75 லட்சம் மதிப்புடைய இதர பொருள்கள் என மொத்தம் ரூ. 2.36 கோடி மதிப்பிலான ரொக்கம், மதுபானங்கள், போதைப் பொருள்கள், தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில் உரிய ஆவணங்களை சமா்ப்பித்ததன் அடிப்படையில், ரூ. ஒரு கோடியே 13 லட்சத்து 85 ஆயிரத்து 510 ரொக்கமும், ரூ. 29 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளிப் பொருள்களும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளாா்.
