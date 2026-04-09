/
குடியாத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்ஜி.பரிதா புருஷோத்தமன் ஒன்றியப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
குடியாத்தம் ஒன்றியத்தில் உள்ள வளத்தூா், கீழ்ப்பட்டி, குளிதிகை, சின்னதோட்டாளம்,வரதாபாளையம், சாந்தி நகா், கருணீகசமுத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் டி.சிவா தலைமையில் சென்று அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது கிராம மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று குடிநீா் வசதி, சாலை, தெரு விளக்கு, கால்வாய் வசதி, பேருந்து வசதி உள்ளிட்டவைகளை நான் வெற்றிபெற்றால் செய்து தருவேன் என உறுதியளித்தாா்.
பாமக மாவட்டச் செயலா் ஜி.கே.ரவி, ஊராட்சித் தலைவா் நிா்மலா சேட்டு, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் பிரியா சத்திவேல் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
குடியாத்தம் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
குடியாத்தம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 ஏப்ரல் 2026