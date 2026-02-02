வேலூர்
36 அடி உயர முருகா் சிலைக்கு கும்பாபிஷேகம்
கே.வி.குப்பம் ஒன்றியம், பி.கே.புரம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட நீலகண்டபாளையம் கிராமத்தில் 36 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்ட தங்க முருகா் சிலை
குடியாத்தம்: கே.வி.குப்பம் ஒன்றியம், பி.கே.புரம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட நீலகண்டபாளையம் கிராமத்தில் 36 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்ட தங்க முருகா் சிலை, அறுபடை வீடு முருகா் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, காலை கோ-பூஜை, தன பூஜை, 2- ஆம் கால யாக பூஜை, தத்துவாா்ச்சனை, மகா பூா்ணாஹுதி, கலசப் புறப்பாடு, தொடா்ந்து தங்க முருகா் சிலை, கோயில் ராஜகோபுரத்துக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.