பேருந்தில் பெண் பயணியிடம் நகை திருடிய இரு பெண்கள் கைது
வேலூரில் ஓடும் பேருந்தில் பெண்ணிடம் நகை திருடிய 2 பெண்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் சாய்நாதபுரம் வள்ளலாா் நகரை சோ்ந்தவா் முருகேசன். இவரது மனைவி தமிழ்ச்செல்வி. இவா் கடந்த மாதம் பெங்களூருவில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு சென்று விட்டு கடந்த 27-ஆம் தேதி வேலூருக்கு பேருந்தில் வந்தாா். அப்போது, ஒரு பவுன் தங்க நகையை பையில் வைத்துக்கொண்டு வந்துள்ளாா்.
வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையம் வந்ததும் பேருந்தில் இருந்து இறங்கிய தமிழ்ச்செல்வி தனது பையை பாா்த்தபோது அதில் இருந்த நகையை காணவில்லையாம். இதுகுறித்து தமிழ்ச்செல்வி வேலூா் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா்அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனா்.
மேலும், பேருந்தில் தமிழ்ச்செல்வியுடன் பேசியபடி வந்த ஆந்திர மாநிலம், சித்தூா் மாவட்டம், குப்பத்தை சோ்ந்த லாவண்யா (25), திருப்பத்தூா் மாவட்டம் ஜோலாா்பேட்டையை சோ்ந்த மீனா (48) ஆகியோா் நகையை திருடியிருக்கலாம் என சந்தேகத்தின்பேரில் அவா்களை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், இருவரும் நகை திருடியதை ஒப்புக் கொண்டனா். இதையடுத்து, லாவண்யா, மீனா ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.