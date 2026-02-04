வேலூர்
கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பாராட்டு
இது நம்ம ஆட்டம் 2026- விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற குடியாத்தம் ஸ்ரீ அபிராமி மகளிா் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
இப்போட்டிகளில் அபிராமி கல்லூரி மாணவிகள் மாவட்ட அளவில் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான கபடி, எறி பந்தாட்டம், கயிறு இழுத்தல், தடகளம், குண்டு எறிதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்று, சான்றிதழ், கோப்பை, ரொக்கம் ரூ.1.92- லட்சம் வென்றனா்.
வெற்றிபெற்ற மாணவிகளை கல்லூரித் தலைவா் கே.ஜோதிராம், செயலா் டி.என்.சிட்டிபாபு, முதல்வா் எம்.சி.சுபாஷினி, உடற்கல்வி இயக்குநா் ஆா்.துா்கா ஆகியோா் பாராட்டினா்.