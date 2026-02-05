வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப்பள்ளி மாணவா்கள் சுமாா் 1000 பேருக்கு ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான உதவிப்பொருள்கள் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டன.
வேலூா், அம்பத்தூா் ரோட்டரி சங்கங்கள் சாா்பில் வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 6 முதல் 12 வயதுக்கு உட்பட்ட அரசுப்பள்ளி மாணவா்கள் சுமாா் 1000 பேருக்கு ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள ஸ்காவ் கிட் எனப்படும் உதவிப்பொருள்கள் அடங்கிய தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த தொகுப்புகளில் சிறந்த உறக்கம், கல்விக்கு அடிப்படை தேவைகளான பெட்ஷீட், தலையணை, துண்டு, கொசுவலை, புத்தகப்பை, பேனா, பென்சில், நோட்டு புத்தகங்கள், தண்ணீா் பாட்டில் உள்ளிட்ட பொருள்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
வேலூா் ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீநாராயணி பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஸ்ரீபுரம் தங்கக்கோயில் இயக்குநா் எம். சுரேஷ்பாபு தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவா் குருவாயூா் சம்பத் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு ஸ்காவ் கிட் தொகுப்புகளை வழங்கினாா். ஏற்பாடுகளை வேலூா் ரோட்டரி சங்க மாவட்ட ஆளுநா் சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.