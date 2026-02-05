1,000 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
வேலூா் மாவட்டத்தில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்களில் மனு அளித்த 1,000 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள், முதியோா் உதவித்தொகை ஆணைகளை ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வழங்கினாா்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் 10,000 முகாம்கள் மூலம் 1.80 லட்சம் புதிய பயனாளிகளுக்கு சமூக பாதுகாப்புத் திட்டப்பயன்களை திண்டிவனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் முதல்வா் ஸ்டாலின் வழங்கியதை அடுத்து வேலூா் மாவட்டத்தில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின்கீழ் 1000 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்து பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். அதன்படி, வேலூா் மாவட்டத்தில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம் 2025 ஜூலை 15 முதல் செப்.30-ஆம் தேதி வரை நகா்ப்புறத்தில் 71 முகாம்களும், கிராமப்புறங்களில் 140 முகாம்களும் என மொத்தம் 211 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு பல்வேறு துறைகளின் கீழ் 1,35,581 மனுக்கள் பெறப்பட்டு 1,32,685 மனுக்கள் தீா்வு காணப்பட்டு 2,896 மனுக்கள் நடவடிக்கையில் உள்ளது.
இம்முகாமில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின்கீழ் முதியோா் ஓய்வூதியத்தொகை, ஆதரவற்ற விதவைகள் உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை, கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான உதவித்தொகை மற்றும் முதிா்கன்னிகளுக்கான உதவித் தொகைக்கோரி மொத்தம் 17,186 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டதில், 7,932 தகுதியான விண்ணப்பங்கள் ஏற்பளிப்பு செய்து ஓய்வுதியம் வழங்கி ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. இதில், 896 பயனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை பெறுவதற்கான ஆணைகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், குடியாத்தம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.அமுலு விஜயன், வேலூா் மாநகராட்சி மேயா் சுஜாதா ஆனந்தகுமாா், ஒன்றியக்குழுத்தலைவா்கள் அமுதா ஞானசேகரன் (வேலூா்), சத்தியானந்தம் (குடியாத்தம்), திவ்யா கமல்பிரசாத் (கணியம்பாடி), போ்ணாம்பட்டு நகா்மன்ற தலைவா் பிரேமா, தனித்துணை ஆட்சியா் சி.மாறன், வேலூா் வட்டாட்சியா் இல.வடிவேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.