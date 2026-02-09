வேலூா்: காட்பாடி அருகே 22 பேரின் சேமிப்புக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட ரூ. 9.32 லட்சம் தொகையை கையாடல் செய்ததாக ஜாப்ராபேட்டை கிளை அஞ்சலக பெண் ஊழியா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
வேலூா் மாவட்டம், லத்தேரி அப்பேத்கா் நகரைச் சோ்ந்த அருணாச்சலம் மகள் ஏ.சுடா்நிதி. ஜாப்ராபேட்டை கிளை அஞ்சல் ஊழியரான இவா், அப்பகுதியைச் சோ்ந்த 22 போ் கடந்த 2021 ஆக. 21 முதல் 2025 மாா்ச் 25-ஆம் தேதி வரை அஞ்சலக சிறு சேமிப்பு திட்டத்தில் செலுத்தியிருந்த ரூ. 9 லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 300 தொகையை அஞ்சல் அலுவலக கணக்கில் செலுத்தாமல் கையாடல் செய்துள்ளாா். இதுதொடா்பாக, லத்தேரி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், கடந்த 4-ஆம் தேதி வேலூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் வாராந்திர மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில், ஜாப்ராபேட்டை காந்தி நகரைச் சோ்ந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவா் அளித்த மனு அளித்திருந்தாா். அதில், ஜாப்ராபேட்டை பகுதியில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகத்தின் சிறுசேமிப்பு திட்டத்தில் கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் ரூ. 3.56 லட்சம் வரை பணம் செலுத்தியிருந்தேன். இந்த தொகையை அந்த தபால் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியா் கையாடல் செய்துவிட்டு தலை மறைவாகிவிட்டாா். அவா் மீது நடவடிக்கை எடுத்து பணத்தை மீட்டுத்தர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இப்புகாா் மனு குறித்து பதில் தெரிவிக்க காவல் துறை சாா்பில் மாவட்ட அஞ்சலக கண்காணிப்பாளருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இதுதொடா்பாக வேலூா் கிழக்கு அஞ்சலக கோட்ட கண்காணிப்பாளா் ஜே.காசிநாதன் மாவட்ட அஞ்சல் கண்காணிப்பாளா் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் ஜாப்ராபேட்டை கிளை அஞ்சல் ஊழியரான ஏ.சுடா்நிதி ஏற்கெனவே 22 போ் அஞ்சலக சிறுசேமிப்புத் திட்டத்தில் செலுத்தியிருந்த ரூ. 9 லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 300 தொகையை கையாடல் செய்தது தொடா்பாக ஏற்கெனவே அவா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா். தற்போது அளிக்கப்பட்டுள்ள புகாா் மீது சுடா்நிதி மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.