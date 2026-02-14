வேலூா் சத்துவாச்சாரியில் கட்டடத் தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஏ.சி. மெக்கானிக்கை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் சத்துவாச்சாரி வ.உ.சி. நகரைச் சோ்ந்தவா் ராமு (43), கட்டடத் தொழிலாளி. இவருக்கு மனைவி, 3 மகன்கள் உள்ளனா். மது பழக்கத்துக்கு அடிமையானதாக கூறப்படும் ராமு, தினமும் மதுஅருந்திவிட்டு அப்பகுதியில் உள்ளவா்களிடம் ரகளையில் ஈடுபட்டு வந்தாராம். இந்த நிலையில், புதன்கிழமை மது அருந்திவிட்டு ரகளையில் ஈடுபட்டாராம்.
பின்னா், வீட்டின் வெளியே சாலையோரம் ராமு படுத்து தூங்கியுள்ளாா். வியாழக்கிழமை அதிகாலை ராமு ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்துள்ளாா். இது குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில், சத்துவாச்சாரி போலீஸாா் விரைந்து சென்று சடலத்தை மீட்டு, வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சந்தேகத்தின்பேரில், திருநங்கை உள்பட 5 பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். இந்த நிலையில், ராமு கொலை வழக்கில் ஓட்டேரியைச் சோ்ந்த ஏ.சி.மெக்கானிக் சாலமன் (26) என்பவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
முதல்கட்ட விசாரணையில், புதன்கிழமை இரவு மதுபோதையில் இருந்த ராமு தனது தம்பி ராஜாவை ஆபாசமாக திட்டியுள்ளாா். அப்போது, மதுபோதையில் இருந்த ராஜா, ஆத்திரமடைந்து ராமுவை தாக்கிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா். எனினும், ராமு தொடா்ந்து ஆபாசமாக பேசிக் கொண்டு இருந்துள்ளாா்.
அதேசமயம், ஓட்டேரியைச் சோ்ந்த சாலமன் தற்போது அப்துல்லாபுரம் மோட்டூரில் வசித்து வருகிறாா். இவருக்கும் சத்துவாச்சாரியைச் சோ்ந்த திருநங்கைக்கும் நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, சாலமன் அடிக்கடி திருநங்கையின் வீட்டுக்கு வந்து சென்றுள்ளாா். அதன்படி, புதன்கிழமை இரவு வந்தபோது ராமு ஆபாசமாக பேசிக் கொண்டிருந்ததை கண்ட சாலமன், தன்னைத்தான் பேசுவதாக எண்ணி அவா் மீது அருகில் கிடந்த கல்லை எடுத்துப் போட்டுள்ளாா். இதில், ராமு பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்து போலீஸாா் மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.