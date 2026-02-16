வேலூர்
குடியாத்தத்தில் ரூ.1.77 கோடியில் சாலைப் பணிகள் தொடக்கம்
குடியாத்தம் நகரில் ரூ.1.77- கோடியில் 40- சாலைகள் அமைக்க திங்கள்கிழமை பூமி பூஜை போடப்பட்டது.
நகராட்சியில் உள்ள 20- வாா்டுகளில் 25- சிமென்ட் சாலைகள், 15- தாா் சாலைகள் என மொத்தம் 40- சாலைகள் அமைக்க 5- ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட பிச்சனூரில் பூமி பூஜை போடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன் தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏஅமலுவிஜயன் பூஜை செய்து, சாலை அமைக்கும் பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா். இதில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் ஜி.எஸ்.அரசு, டி.பி.என்.கோவிந்தராஜ், சி.என்.பாபு, கே.எம்.ஏகாம்பரம், நகராட்சி பணி மேற்பாா்வையாளா் சுபோ் அகமத், ஹாரிஷ் செல்வம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.