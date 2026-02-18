விஐடி பல்கலை.யில் ஜிஎஸ்டி வரி விழிப்புணா்வு மாநாடு
‘ஜிஎஸ்டி விதிமுறைகளை கையாளுதல், வளா்ச்சியை மேம்படுத்துதல்’ என்ற தலைப்பில் சரக்கு, சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) விழிப்புணா்வு மாநாடு வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்திய பட்டய கணக்காளா் சங்கத்தின் வேலூா் கிளை சாா்பில் நடத்தப்பட்ட மாநாட்டில், புதுதில்லி ஐசிஏஐ மத்திய கவுன்சில் உறுப்பினா் பி.ராஜேந்திர குமாா் சிறப்பு விருந்தினராக காணொலி மூலம் பங்கேற்று, ஜிஎஸ்டி துறையில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய மாற்றங்கள் குறித்து விளக்கி பேசினாா்.
மாநாட்டுக்கு விஐடி பல்கலைக்கழக செயல் இயக்குநா் சந்தியா பென்டாரெட்டி தலைமை வகித்து பேசுகையில், ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பு முறை குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக, கல்வி நிறுவனங்களின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் போது விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரியானது, மாணவா்கள் செலுத்தும் கல்விக்கட்டணத்தில் பிரதிபலிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றாா்.
வேலூா் கோட்ட ஜிஎஸ்டி உதவி ஆணையா் டி.பி. சுரேஷ் கெளரவ விருந்தினராக பங்கேற்று பேசுகையில், நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு ஜிஎஸ்டி முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. வருங்காலத் தலைமுறையினா் ஜிஎஸ்டி வரி நடைமுறைகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் என்றாா்.
மாநாட்டில் வேலூா், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூா் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முறை வல்லுநா்கள், 1,000-க்கும் மேற்பட்ட வணிகவியல் துறை மாணவா்கள், 50 பட்டய கணக்காளா் சங்க மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
மாநாட்டில் விஐடி இணை துணைவேந்தா் பாா்த்தசாரதி மல்லிக், விஐடி சமூக அறிவியல், மொழிகள் துறை முதன்மையா் வி.செல்வம், இணை முதன்மையா் சரிகா குப்தா, வணிகவியல் துறை தலைவா் எஸ்.உஷா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.