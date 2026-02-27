Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
வேலூர்

காளியம்மன்பட்டி அரசுப் பள்ளியில் ரூ.1.52 கோடியில் வகுப்பறைகள்

நிகழ்ச்சியில் குத்து விளக்கேற்றிய ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம்.

News image
நிகழ்ச்சியில் குத்து விளக்கேற்றிய ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 12:20 am

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் ஒன்றியம், கொண்டசமுத்திரம் ஊராட்சிக்குள்பட்டகாளியம்மன்பட்டியில் உள்ள அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் ரூ.1.52- கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட 4-வகுப்பறைகள், அறிவியல் ஆய்வகம், கழிப்பறைகள், மின்பணிகள் கொண்ட கட்டடம் ஆகியவற்றை முதல்வா் காணொலியில் திறந்து வைத்தாா்.

இதையடுத்து பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒன்றியக்குழு தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம், குத்து விளக்கேற்றி வைத்து, மாணவா்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினாா்.இதில் ஊராட்சித் தலைவா் அகிலாண்டீஸ்வரி பிரேம்குமாா், பள்ளித் தலைமையாசிரியைசிவகாம சுந்தரி தயாளன், ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் தாபா சதீஷ், சிவகவி முனியப்பன், சண்முகம், சரவணன், தமிழ்ச்செல்வி, உமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

வெள்ளங்குளி பள்ளியில் ரூ.2.36 கோடியில் வகுப்பறை கட்டடங்கள் திறப்பு

வெள்ளங்குளி பள்ளியில் ரூ.2.36 கோடியில் வகுப்பறை கட்டடங்கள் திறப்பு

கடையநல்லூா் அரசுக் கல்லூரியில் ரூ.2.89 கோடியில் புதிய கட்டடம் -காணொலியில் முதல்வா் அடிக்கல்

கடையநல்லூா் அரசுக் கல்லூரியில் ரூ.2.89 கோடியில் புதிய கட்டடம் -காணொலியில் முதல்வா் அடிக்கல்

ஆலங்குளம் அருகே ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பண்ணைக்கு அடிக்கல்

ஆலங்குளம் அருகே ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பண்ணைக்கு அடிக்கல்

தற்காலிக பணியாளா்களுடன் இயங்கிய சத்துணவு மையங்கள்: ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்ஆய்வு

தற்காலிக பணியாளா்களுடன் இயங்கிய சத்துணவு மையங்கள்: ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்ஆய்வு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு