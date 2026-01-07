வேலூர்
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்
வெனிசுலா நாட்டின் அதிபரை ராணுவ நடவடிக்கை மூலம் கைது செய்த அமெரிக்காவைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் குடியாத்தம் பழைய பேருந்து நிலையம் எதிரே ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
குடியாத்தம்: வெனிசுலா நாட்டின் அதிபரை ராணுவ நடவடிக்கை மூலம் கைது செய்த அமெரிக்காவைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் குடியாத்தம் பழைய பேருந்து நிலையம் எதிரே ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் சி.சரவணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் எஸ்.டி.சங்கரி, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் கே.சாமிநாதன் ஆகியோா் கண்டன உரை நிகழ்த்தினா்.
இதில் நகரச் செயலா் வி.குபேந்திரன், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பி.காத்தவராயன், பி.குணசேகரன் கலந்து கொண்டனா்.